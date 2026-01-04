Le immagini dell’arrivo di Maduro a New York | scende dall’aereo in manette e fa il segno della pace Poi scortato dagli agenti antidroga | Buon anno – I video

Durante il suo arrivo a New York, Nicolás Maduro è stato mostrato in manette, scortato da agenti federali statunitensi. Le immagini diffuse dai principali media statunitensi ritraggono il presidente venezuelano mentre scende dall’aereo con i polsi ammanettati e fa il gesto della pace, scambiando anche un saluto di buon anno.

Nicolás Maduro è arrivato a New York in manette. Le immagini, diffuse dalle principali emittenti televisive statunitensi, mostrano il presidente venezuelano mentre viene fatto scendere dall’aereo con i polsi ammanettati, scortato da agenti federali americani, e fare il segno della pace. Con lui anche la moglie, Cilia Flores, arrestata insieme al marito durante il blitz delle forze speciali statunitensi a Caracas. Secondo quanto riferito, l’aereo è atterrato all’aeroporto Stewart, nello Stato di New York. Da lì, Maduro e Flores sono stati trasferiti in elicottero verso una prigione federale di Brooklyn, dove resteranno detenuti in attesa delle prossime decisioni giudiziarie. 🔗 Leggi su Open.online

