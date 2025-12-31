Cresce l’attesa per l’arrivo nelle sale del film "Lo chiamava rock & roll", diretto dal regista anconetano Saverio Smeriglio. A breve saranno comunicate le date delle anteprime marchigiane e dell’uscita nei cinema di tutta Italia. La pellicola è stata interamente girata nelle Marche, tra Ancona e Cupra Marittima. Un bello ‘spot’ per il nostro territorio. Non a caso il Comune ha sostenuto il film, come ricorda il sindaco Daniele Silvetti, "nella convinzione ormai comprovata dai risultati che le narrazioni filmiche realizzate nel capoluogo e dintorni, hanno uno straordinario effetto di visibilità e promozione del territorio, arrivando ad un ampio pubblico in modo spontaneo ed emozionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Lo chiamava rock & roll" di Smeriglio, attesa per l’anteprima

Leggi anche: "Lo chiamava rock 'n' roll", girato tra Ancona e Cupra Marittima, distribuito nelle sale da Medusa Film nel 2026

Leggi anche: Rock & Roll Hall of Fame 2025: tra i premiati anche i Soundgarden, nel ricordo di Chris Cornell

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Cupra Marittima, arriva il primo riconoscimento al film sulla disabilità Lo chiamava rock & roll; 'Lo chiamava rock & roll' tra Ancona e Cupra Marittima, il film in sala nel 2026; 'Lo chiamava rock 'n' roll', girato tra Ancona e Cupra Marittima, distribuito nelle sale da Medusa Film nel 2026.

"Lo chiamava rock & roll" di Smeriglio, attesa per l’anteprima - Cresce l’attesa per l’arrivo nelle sale del film "Lo chiamava rock & roll", diretto dal regista anconetano Saverio Smeriglio. ilrestodelcarlino.it