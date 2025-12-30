Lo chiamava rock ' n' roll girato tra Ancona e Cupra Marittima distribuito nelle sale da Medusa Film nel 2026

ANCONA – Medusa Film distribuirà nel 2026 "Lo chiamava rock & roll", film girato interamente nelle Marche tra Ancona e Cupra Marittima. La pellicola del regista marchigiano Saverio Smeriglio uscirà in primavera, nell'anno del trentesimo anniversario della casa di produzione. Il film ha già vinto. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - "Lo chiamava rock 'n' roll", girato tra Ancona e Cupra Marittima, distribuito nelle sale da Medusa Film nel 2026 Leggi anche: Rock & Roll Hall of Fame 2025: tra i premiati anche i Soundgarden, nel ricordo di Chris Cornell Leggi anche: Al via le riprese del film "Tutto l'universo", girato tra le province di Pesaro e Ancona Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. “Lo chiamava rock & roll”, a primavera in sala il film girato anche ad Ancona; “Lo chiamava Rock and Roll”: presentato in esclusiva a Corato il film con Nicola Nocella e Ivana Lotito; Cinema 2026, i film attesi nel 2026: da Michael a Il Diavolo veste Prada. Tutte le uscite; Notizie del 25 dicembre 2025. 'Lo chiamava rock & roll' tra Ancona e Cupra Marittima, il film in sala nel 2026 - Medusa Film distribuirà nel 2026 "Lo chiamava rock & roll", film girato interamente nelle Marche tra Ancona e Cupra Marittima. msn.com

“Lo chiamava rock & roll”. Sport e disabilità protagonisti di un progetto cinematografico che abbatte tutte le barriere - Un film in cui lo sport accompagna le vicende e i cambiamenti dei protagonisti, un elemento di congiunzione fra persone e storie diverse, di dialogo tra mondi apparentemente lontani ma incredibilmente ... corrieredellosport.it

"Lo chiamava rock & roll", il film di Smeriglio ambientato tra Ancona e Cupra Marittima, nelle sale la prossima primavera https://marcheinfinite.com/2025/12/28/lo-chiamava-rock-roll-il-film-di-smeriglio-ambientato-tra-ancona-e-cupra-marittima-nelle-sale-la-pros - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.