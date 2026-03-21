LIVE Alcaraz-Fonseca ATP Miami 2026 in DIRETTA | cambia il programma sul centrale

Sul campo centrale di Miami, alle 23.19, la partita tra Sabalenka e Li è stata spostata sul campo Butch Buchholz. L’evento si svolge nell’ambito dell’ATP Miami 2026, con Alcaraz e Fonseca che stanno giocando in diretta. La modifica del programma riguarda esclusivamente il luogo di svolgimento di uno dei match, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni del cambio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.19 È cambiato il programma sul campo centrale: la partita tra Sabalenka e Li è stata spostata sul Butch Buchholz. Il match tra Alcaraz e Fonseca inizierà al termine di Cocciaretto-Gauff ma non prima delle 24.00 23.18 Buonasera amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale di Alcaraz-Fonseca. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIV E testuale dell’incontro tra Carlos Alcaraz e Joao Fonseca, partita valevole per il secondo turno dell’ATP Master 1000 di Miami 2026. Esordio tutt’altro che agevole per il numero 1 del mondo che in Florida inizia il proprio cammino contro il talentuoso brasiliano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Alcaraz-Fonseca, ATP Miami 2026 in DIRETTA: cambia il programma sul centrale Articoli correlati LIVE Alcaraz-Fonseca, ATP Miami 2026 in DIRETTA: il principio di una nuova rivalità?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Carlos... Leggi anche: Alcaraz-Fonseca oggi, ATP Miami 2026: orario, tv, programma, streaming Aggiornamenti e notizie su LIVE Alcaraz Fonseca ATP Miami 2026 in... Temi più discussi: Dopo Sinner, Fonseca vince e al 2° turno 'assaggia' Alcaraz; Alcaraz, oggi la prima contro Fonseca: Devo essere un passo avanti; João Fonseca non giocherà il 1° turno a Miami oggi: una situazione particolare e Alcaraz può sorridere; Alcaraz favorito da Miami: Fonseca impressiona, ma il torneo gli toglie il riposo prima della sfida a Carlos. LIVE Alcaraz-Fonseca, ATP Miami 2026 in DIRETTA: il principio di una nuova rivalità?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Carlos Alcaraz e ... oasport.it Alcaraz-Fonseca oggi, ATP Miami 2026: orario, tv, programma, streamingUn match destinato a diventare un classico? Lo scopriremo. Ma per il momento, godiamoci lo spettacolo. Nella notte tra venerdì 20 marzo e sabato 21 Carlos ... oasport.it Alcaraz sfida nella notte Fonseca, ma pensa già alla finale: "Il livello di quella partita fu davvero molto alto, credo che il pubblico si sia divertito" - facebook.com facebook #Alcaraz-Fonseca, secondo turno Masters 1000 Miami: orario, quando si gioca e dove vederla in tv x.com