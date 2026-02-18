LIVE UAE Tour 2026 tappa di oggi in DIRETTA | continua la fuga di Dillier e Rickaert a 130 km dall’arrivo

Oggi, durante la tappa del UAE Tour 2026, Dillier e Rickaert hanno deciso di allungare e sono ancora in testa a 130 chilometri dall’arrivo. La loro fuga ha attirato l'attenzione di tifosi e appassionati di ciclismo, che seguono con attenzione gli sviluppi della corsa. A poca distanza, in prima fila, si muovono anche i ciclisti dell’UAE Team Emirates XRG e i portacolori del Soudal Quick Step.

CLICCA QUI PER AGGIORNARED LA DIRETTA LIVE 10:58 Si fanno vedere in testa al gruppo gli uomini dell'UAE Team Emirates XRG ed i Soudal Quick Step. 10:56 Poco meno di 45 km allo sprint intermedio di Ras Al Khaimah. 10:52 Il vento in questo momento spira ad 11 kmh in direzione est. 10:49 Gruppo trainato dagli uomini Decathlon CMA CGM Team e Red Bul – BORA – hansgrohe. 10:45 Superata da qualche minuto l'ora di gara. Media che si assesta sui 44 kmh. 10:42 130 i km all'arrivo di Jebel Mobrah. Gruppo che inizia ad accelerare lievemente recuperando per la prima volta qualche secondo ai due battistrada.