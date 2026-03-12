LIVE Tirreno-Adriatico 2026 tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo mette i fuggitivi nel mirino

Oggi si svolge la tappa di Tirreno-Adriatico 2026, con il gruppo che sta inseguendo i fuggitivi. A circa venti chilometri dalla fine, il ciclista Otruba ha un vantaggio di 20 secondi sugli altri corridori che avevano preso l'aggancio in fuga. La corsa è ancora in fase decisiva, e la situazione rimane molto aperta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:50 Siamo a venti chilometri dalla conclusione. 14:47 Il vantaggio di Otruba sugli ex compagni di fuga è di 20”. 14:44 Il ceco della Caja Rural – Seguros RGA si aggiudica lo sprint intermedio di Mosciano Sant’Angelo. 14:42 Tenta l’accelerazione Jakub Otruba. 14:40 Il gruppo continua a guadagnare. I fuggivi vantano ancora 1’16”. 14:38 Lo spagnolo Ivan Garcia Cortina (Movistar Team) continua a scattare, dopo il ricongiungimento nel gruppo di testa, per portare via un gruppetto. 14:37 La velocità media aggiornata è di 43,3 kmh. 14:34 Nel poker all’inseguimento dei battistrada ci sono: Rémy Rochas (Groupama – FDJ United),Timo Kielich (Team Visma-Lease a Bike), Laurenz Rex (Soudal-Quickstep), Dries De Bondt (Jayco-AlUla). 🔗 Leggi su Oasport.it

