CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.06 Si avvicina il momento di Sara Errani e Jasmine Paolini, visto che la coppia cinese composta da Jiang e Xu è avanti 6-3, 3-2 con break contro Bouzkova e Valentova. Manca poco all’ingresso in campo delle azzurre. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra la coppia composta da Sara Errani e Jasmine Paolini e la coppia composta tra la slovacca Tereza Mihalikova e la britannica Olivia Nicholss, valido per gli ottavi di finale del torneo di doppio del WTA di Miami, secondo Masters 1000 dell’anno dopo quello di Indian Wells, in cui le azzurre si sono spinte fino alla semifinale, per poi uscire contro la ceca Siniakova e la statunitense Townsend. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Mihalikova/Nicholss, WTA Miami 2026 in DIRETTA: Jiang e Xu avanti, dopo tocca alle azzurre

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GLI AZZURRI IN CAMPO A MIAMI OGGI lunedì 23 Ore 18:00 Errani-Paolini vs Mihalikova-Nicholls Ore 23:00 Bolelli-Vavassori Vs Etcheverry-Tabilo Ore 00:00 Sinner vs Moutet Forza ragazzi canali SkySport e streaming su NOW e Sky facebook

ANDIAMOOO Sara e Jasmine vincono in 2 set all’esordio nel WTA 1000 di Miami, affronteranno le vincenti di Cirstea/Cristian vs Mihalikova/Nicholls @BMWItalia x.com