CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra la coppia composta da Sara Errani e Jasmine Paolini e la coppia composta tra la slovacca Tereza Mihalikova e la britannica Olivia Nicholss, valido per gli ottavi di finale del torneo di doppio del WTA di Miami, secondo Masters 1000 dell’anno dopo quello di Indian Wells, in cui le azzurre si sono spinte fino alla semifinale, per poi uscire contro la ceca Siniakova e la statunitense Townsend. Paolini ed Errani cercano riscatto nel torneo di doppio, dopo che Jasmine è stata eliminata al terzo turno della competizione singolare dalla rivale lettone Jelena Ostapenko che ha rimontato la nostra azzurra per 1-2 (5-7, 6-2, 7-5). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Mihalikova/Nicholss, WTA Miami 2026 in DIRETTA: le azzurre puntano tutto sul doppio

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