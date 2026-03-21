LIVE Errani Paolini-Aoyama Eikeri 6-3 6-2 WTA Miami 2026 in DIRETTA | esordio ok per le azzurre in quel di Miami

Oggi si gioca la partita tra Errani e Paolini contro Aoyama ed Eikeri durante il torneo WTA di Miami 2026. Le azzurre hanno conquistato i primi due set con punteggi di 6-3 e 6-2, ottenendo così un buon esordio. La giapponese e la norvegese hanno vinto il 38% dei game al servizio, pari a 3 su 8. La partita è in corso e i risultati aggiornati sono disponibili in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:58 La giapponese e la norvegese hanno vinto il 38% dei game al servizio (38). Il duo azzurro il 78% (79). 18:57 Le teste di serie numero 1 del torneo hanno vinto il 47% dei punti in risposta. Aoyama ed Eikeri il 33%. 18:55 Il duo nippo-norvegese ha messo il 62% di prime in campo. Paolini ed Errani l’82%. 18:54 Vediamo un po’ di dati. Nessun ace per entrambe le coppie. 6-3 6-2 Lunga la risposta di rovescio incrociato della norvegese. Errani rispondendo al colpo uscito colpisce involontariamente l’azzurra classe ’96. Fortunatamente Paolini non si è fatta nulla. 40-30 In rete la volée di rovescio incrociata di Errani. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Aoyama/Eikeri, 6-3, 6-2, WTA Miami 2026 in DIRETTA: esordio ok per le azzurre in quel di Miami Articoli correlati LIVE Errani/Paolini-Aoyama/Eikeri, 5-2, WTA Miami 2026 in DIRETTA: le azzurre tornano sopra di un breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 In rete il diritto lungolinea di Errani. Leggi anche: LIVE Errani/Paolini-Aoyama/Eikeri, 3-0, WTA Miami 2026 in DIRETTA: le azzurre strappano subito il break Contenuti utili per approfondire LIVE Errani Paolini Aoyama Eikeri 6 3 6... Temi più discussi: Sara Errani/Jasmine Paolini - Shuko Aoyama/Ulrikke Eikeri Riassunto della partita; Errani e Paolini si fermano in semifinale a Indian Wells; Miami Open presented by Itau Tennis | Errani - Paolini - Aoyama - Eikeri; Miami su SuperTennis, doppio: Errani/Paolini guidano il seeding. LIVE Errani/Paolini-Aoyama/Eikeri, 6-3, 5-2, WTA Miami 2026 in DIRETTA: le azzurre servono per il matchCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-3 6-2 Lunga la risposta di rovescio incrociato della norvegese. Errani rispondendo al colpo uscito colpisce ... oasport.it Errani/Paolini-Aoyama/Eikeri, WTA Miami 2026: orario, tv, programma, streamingSarà esordio già non da sottovalutare per Sara Errani e Jasmine Paolini nel torneo di doppio al WTA 1000 di Miami. Le due azzurre, infatti, si ritrovano a ... oasport.it MIAMI: BUONA LA PRIMA PER ERRANI/PAOLINI Bella vittoria di Errani/Paolini contro la coppia Aoyama/Eicheri, 6/3 6/2 il risultato . Brave ragazze complimenti supertennistv facebook Dalle 16 si parte Debutto azzurro per Errani/Paolini II WTA 1000 di Miami è in diretta in chiaro su SuperTennis x.com