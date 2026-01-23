LIVE Errani Paolini-Birrell Gibson Australian Open 2026 in DIRETTA | le azzurre puntano tutto sul doppio

Benvenuti alla cronaca in tempo reale del match di doppio femminile tra ErraniPaolini e BirrellGibson, valido per il secondo turno dell’Australian Open 2026. Seguite con attenzione gli aggiornamenti e le novità di questa partita, che mette in evidenza la presenza delle atlete italiane in un torneo di grande rilievo. Rimanete con noi per tutti gli sviluppi dell’incontro, in diretta e senza interruzioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match di Sara Errani e Jasmine Paolini che affrontano la coppia australiana composta da Kimberly Birrell e Talia Gibson, nell'incontro valido per il secondo turno del torno di doppio femminile dell' Australian Open 2026. Le azzurre, che puntano al successo finale, vengono entrambe da una forte delusione nelle altre categorie della competizione: Paolini ha perso al terzo turno del singolare contro la statunitense Iva Jovic per 2-1, mentre Errani è, purtroppo, stata eliminata nel torneo di doppio misto insieme ad Andrea Vavassori contro la coppia della tedesca Laura Siegemund e il francese Edouard Roger-Vasselin.

