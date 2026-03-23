LIVE Errani Paolini-Mihalikova Nicholss 5-4 WTA Miami 2026 in DIRETTA | le azzurre servono ancora per chiudere il primo set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda. 30-40 Esagera Jas con il lob. Arrivano due palle break per MihalikovaNicholss. 30-30 Paolini centra gli ultimi centimetri di campo con il rovescio, costringendo la britannica all’errore. 15-30 Volée perfetta di Nicholss che Paolini non controlla. 15-15 In rete la seconda volée di Errani. 15-0 Partono meglio le azzurre adesso, la risposta di rovescio di Mihalikova non può trovare il campo. Serve Paolini. 5-4 GAME MIHALIKOVANICHOLSS. Prima palla in campo e chiusura a rete di Nicholss. Le azzurre serviranno ancora per chiudere il primo set. 40-15 Mihalikova si arrende al quinto tentativo di volée di Errani. 🔗 Leggi su Oasport.it
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