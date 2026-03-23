LIVE Errani Paolini-Mihalikova Nicholss 6-4 0-1 WTA Miami 2026 in DIRETTA | la coppia britannico-slovacca parte in vantaggio nel secondo set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda palla. 30-0 Mihalikova si arrampica e tocca quel che basta la palla per la volée vincente. 15-0 Esce la risposta di Paolini. Serve Nicholss. 1-1 GAME ERRANIPAOLINI! Ottimo turno di servizio di Jas. 40-0 Rovescio vincente di Paolini che infila il lungolinea. 30-0 In rete la risposta di Nicholss. 15-0 Esce la risposta avversaria. Seconda. Serve Paolini. 0-1 MIHALIKOVANICHOLSS. Volée vincente della slovacca. 40-30 Paolini cerca di stoppare la risposta ma sbaglia completamente. 30-30 Smash di Errani che al secondo tentativo sfonda la difesa di Nicholss. Seconda palla. 30-15 In rete la risposta di dritto lungolinea di Paolini. 🔗 Leggi su Oasport.it
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GLI AZZURRI IN CAMPO A MIAMI OGGI lunedì 23 Ore 18:00 Errani-Paolini vs Mihalikova-Nicholls Ore 23:00 Bolelli-Vavassori Vs Etcheverry-Tabilo Ore 00:00 Sinner vs Moutet Forza ragazzi canali SkySport e streaming su NOW e Sky facebook
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