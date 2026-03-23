LIVE Errani Paolini-Mihalikova Nicholss 2-1 WTA Miami 2026 in DIRETTA | le azzurre ottengono il nuovo break nel primo set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Serve Errani e parte con una seconda. 2-1 NUOVO BREAK ERRANIPAOLINI! Risposta vincente di Paolini che pesca subito il lob, le azzurre strappando ancora il servizio. 15-40 Grande risposta di Errani sui piedi della britannica che manda fuori la volée bassa. Tre palle del nuovo break. 15-30 Mihalikova para il dritto, Nicholss chiude con la volée a rete. 0-30 Errani difende lo smash, il secondo tentativo di Nicholss esce dal corridoio. 0-15 Doppio fallo, il secondo della coppia avversaria. La prima palla della britannica non trova il campo. Serve Nicholss. 1-1 CONTRO BREAK MIHALIKOVANICHOLSS. Nicholss prende tutto a rete e costringe Paolini a forzare un dritto inside out che non trova il campo. 🔗 Leggi su Oasport.it
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GLI AZZURRI IN CAMPO A MIAMI OGGI lunedì 23 Ore 18:00 Errani-Paolini vs Mihalikova-Nicholls Ore 23:00 Bolelli-Vavassori Vs Etcheverry-Tabilo Ore 00:00 Sinner vs Moutet Forza ragazzi canali SkySport e streaming su NOW e Sky facebook
ANDIAMOOO Sara e Jasmine vincono in 2 set all’esordio nel WTA 1000 di Miami, affronteranno le vincenti di Cirstea/Cristian vs Mihalikova/Nicholls @BMWItalia x.com