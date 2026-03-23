LIVE Errani Paolini-Mihalikova Nicholss 3-2 WTA Miami 2026 in DIRETTA | resiste il break di vantaggio delle campionesse italiane
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 In campo la risposta della slovacca con il dritto lungolinea. 40-15 Smash vincente di Errani. 30-15 Mihalikova sbaglia la risposta. 15-15 Jas perde lo scambio da fondo con Nicholss mandando fuori il dritto. 15-0 Dritto vincente dell’azzurra. Serve Paolini. 3-2 GAME MIHALIKOVANICHOLSS. In rete la risposta di Paolini di dritto. Errore dell’azzurra che ha sprecato una grande possibilità. 40-40 Grande risposta di Errani che fa giocare la volée bassa a Mihalikova, che manda la palla in rete. Palla break. 40-30 Esagera Paolini nel cercare la risposta vincente sul rovescio lungolinea, la palla esce. Seconda palla. 🔗 Leggi su Oasport.it
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GLI AZZURRI IN CAMPO A MIAMI OGGI lunedì 23 Ore 18:00 Errani-Paolini vs Mihalikova-Nicholls Ore 23:00 Bolelli-Vavassori Vs Etcheverry-Tabilo Ore 00:00 Sinner vs Moutet Forza ragazzi canali SkySport e streaming su NOW e Sky facebook
ANDIAMOOO Sara e Jasmine vincono in 2 set all’esordio nel WTA 1000 di Miami, affronteranno le vincenti di Cirstea/Cristian vs Mihalikova/Nicholls @BMWItalia x.com