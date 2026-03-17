Italia gli Azzurri aspettano l’Irlanda del Nord | O’Neill sceglie i suoi uomini Svelati i convocati irlandesi

Gli Azzurri si preparano ad affrontare l’Irlanda del Nord giovedì prossimo nei playoff, mentre l’allenatore irlandese ha annunciato ufficialmente la lista dei convocati. La selezione include diversi giocatori scelti tra le proprie fila, pronti a scendere in campo per la sfida che decreterà chi accederà alle fasi successive del torneo. La squadra britannica ha comunicato i nomi dei calciatori che saranno disponibili per la partita.

Inter News 24 Italia che sfiderà giovedì prossimo l’Irlanda del Nord nel primo atto dei playoff, questi i convocati dei nostri avversari:. Per la Nazionale Italiana sta per arrivare il momento della verità, giovedì 26 marzo, tra nove giorni, ci sarà il primo atto dei playoff per l’accesso ai prossimi Mondiali. A Bergamo gli azzurri guidati da Gennaro Gattuso ospiteranno l’Irlanda del Nord. In caso di vittoria in finale ci sarà una tra Galles e Bosnia in trasferta. Nel frattempo arriva la decisione del commissario tecnico Michael O’Neill. I calciatori convocati dal commissario tecnico irlandese. Portieri – Bailey Peacock-Farrell (Blackpool, in prestito dal Birmingham City), Conor Hazard (Plymouth Argyle), Pierce Charles (Sheffield Wednesday), Josh Clarke (Partick Thistle, in prestito dal Celtic). 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Italia, gli Azzurri aspettano l’Irlanda del Nord: O’Neill sceglie i suoi uomini. Svelati i convocati irlandesi Articoli correlati Irlanda del Nord, i convocati per i playoff Mondiali con l’Italia: la sorpresa è Morrison del LiverpoolL’Irlanda del Nord ha diramato i convocati per lo spareggio contro l’Italia, in palio un posto nella finale playoff per i Mondiali 2026. Irlanda del Nord, doppio incarico per O’Neill: il ct guiderà anche il Blackburn RoversCalciomercato Milan, un nuovo talento nel mirino dei rossoneri: l’obiettivo è un difensore del Real Madrid! Calciomercato Juventus: tre colpi a... ITALIA AI PLAYOFF! Commento al SORTEGGIO: Irlanda del Nord, poi Bosnia o Galles Tutto quello che riguarda Italia gli Azzurri aspettano l'Irlanda... Discussioni sull' argomento Mondiale 2026: già pronto il centro sportivo per l’Italia…; Infortunio Calafiori: Gattuso e l’Italia in ansia, le condizioni del calciatore. Irlanda del Nord, ecco i 28 convocati di O’Neill per la semifinale playoff contro l'ItaliaEcco le scelte del ct nordirlandese in vista dello spareggio Mondiale contro gli azzurri. Diramata anche la lista del Galles di Bellamy ... tuttosport.com Italia-Irlanda del Nord, gli ospiti annunciano i convocati: 28 per i playoff dei Mondiali, le scelte di O'NeillL'Irlanda del Nord ha svelato la lista dei giocatori convocati per lo spareggio contro l'Italia, che mette in palio la finale che vale l'accesso ai Mondiali. msn.com Irlanda del Nord, ecco i 28 convocati di O’Neill per la semifinale playoff contro l'Italia x.com Irlanda del Nord, ecco i 28 convocati di O’Neill per la semifinale playoff contro l'Italia - facebook.com facebook