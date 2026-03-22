Referendum ai seggi con le spille del Sì | M5s fuori controllo chi vuole denunciare

Oggi si svolge il referendum sulla giustizia e sui seggi si vedono persone con le spille del Sì. Il Movimento 5 Stelle ha già criticato l’andamento del voto e ha annunciato possibili denunce. La giornata si presenta tesa tra gli elettori e le forze dell’ordine, mentre si registrano le prime contestazioni ufficiali. Le schede vengono controllate e si monitorano eventuali irregolarità.

Giorno di voto per il referendum sulla giustizia e prima contestazione dal Movimento 5 Stelle. Il partito guidato da Giuseppe Conte, schierato per il "No", denuncia " gravi irregolarità ai seggi umbri, dove i rappresentanti di lista di Fratelli d'Italia espongono distintivi con chiara indicazione di voto per il Sì. Ciò si configura come propaganda illegale nei seggi, cosa che la legge la vieta entro i 200 metri dalle sedi di voto. Stiamo informando le prefetture umbre per provvedere alla richiesta di rimozione immediata di questi distintivi". Ad annunciarlo è stata la deputata M5S umbra Emma Pavanelli. E Conte? L'ex premier è andato a votare nel seggio di via Giulia, a Roma. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Referendum, "ai seggi con le spille del Sì": M5s fuori controllo, chi vuole denunciare Articoli correlati Leggi anche: Referendum: M5S, 'Meloni dica verità, vuole controllo politica su magistratura' Referendum del 22 e 23 marzo, a Fiumicino attivo il trasporto ai seggi per elettori con disabilitàFiumicino, 11 marzo 2026 – In occasione dello svolgimento del referendum di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, il Comune di Fiumicino ha attivato un... Una selezione di notizie su Referendum ai seggi con le spille del... Temi più discussi: Referendum: urne aperte domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15; Referendum: cani e seggi elettorali, cosa sapere. Il vademecum dell’ufficio legale Enpa; Referendum Costituzionale - Servizio trasporto e accompagnamento persone con disabilità ai seggi; Sito Istituzionale | Referendum 22 e 23 marzo, le informazioni per il voto. Referendum giustizia, M5S denuncia distintivi per il Sì ai seggi: polemica politica, ma la norma è più sfumataIl referendum sulla giustizia si accende anche fuori dalle urne, con una nuova polemica che riguarda il comportamento dei rappresentanti ai seggi. Il ... thesocialpost.it Referendum giustizia: affluenza in crescita e prime polemiche ai seggiReferendum giustizia: incremento delle affluenze e prima irregolarità denunciate presso i seggi. Tutto sulla prima giornata di voto ... mam-e.it REFERENDUM | Mattarella ha votato a Palermo. Seggi aperti oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Applaudito dalla gente, il presidente della Repubblica ha stretto le mani agli scrutatori. #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2026/03/22/referend facebook #referendum, Martusciello (FI): «A #napoli pulmini per disabili usati per portare gente a votare No» x.com