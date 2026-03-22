L’ affluenza al referendum alle 12 è stata buona, non ottimale ma sicuramente migliore di altre viste nel recente passato. Tuttavia, ci sono alcune criticità che sono state segnalate in diversi seggi da nord a sud e che, soprattutto a Napoli, coinvolgono il Comune. La propaganda per il “no” si è fatta ancora più aggressiva in questa giornata e anche Travaglio sta contribuendo. Gli esponenti di Forza Italia Francesco Silvestro, senatore, e Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania, hanno denunciato il presunto utilizzo scorretto del pulmino dedicato ai disabili del Comune di Napoli o, comunque, una sua strumentalizzazione ai fini della propaganda per il “No”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dai pullmini per disabili usati per il “no” alla foto di Travaglio e del Manifesto alle urne: la propaganda entra ai seggi

Articoli correlati

Leggi anche: Corsa alle urne per 287mila elettori. Dai seggi ai requisiti: ecco la guida: "Ma ancora mancano scrutatori"

Myanmar, popolazione alle urne per le prime elezioni dalla presa del potere dei militari: le lunghe file ai seggiGli elettori si stanno recando alle urne per la fase iniziale delle prime elezioni generali del Myanmar in cinque anni, tenutesi sotto la...

Una selezione di notizie su Dai pullmini per disabili usati per il...

Referendum, Martusciello (FI): «A Napoli pulmini per disabili usati per portare gente a votare No»«Pulmini del Comune per i disabili usati per portare la gente a votare no al referendum. È quanto emerge da un video in cui l'assessore alle Politiche sociali della ... ilmattino.it

ANFFAS: Travaglio scivola ancora su frasi che aumentano pregiudizi, stereotipi e stigma per le persone con disabilitàANFFAS segnala un nuovo scivolone che il giornalista Marco Travaglio ha fatto nella scelta di un linguaggio che aumenta pregiudizi, stereotipie e stigma sociale. Dopo un episodio del recente passato ... disabili.com