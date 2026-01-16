Voci nel Silenzio | storie di rinascita al Teatro Golden

Cosa: “Voci nel Silenzio: Storie che Risuonano”, uno spettacolo di musica e teatro per le donne sopravvissute ai conflitti. Dove e Quando: Teatro Golden (Via Taranto, Roma), il 20 gennaio 2026 alle ore 21:00. Perché: Un evento gratuito che unisce artisti come Grazia Di Michele ed Eugenio Bennato per dare voce a chi ha vissuto l’orrore della guerra. Esistono ferite che restano per sempre, pur essendo invisibili a molti. Sono i segni profondi lasciati dai conflitti armati sulla pelle e nell’anima di migliaia di giovani donne, vittime di violenze che spesso superano la comprensione umana. Per accendere un faro su queste realtà e trasformare il dolore in una narrazione di speranza, nasce il progetto “Rinascere – Empowerment e Riabilitazione delle Ragazze nei Conflitti Armati”. 🔗 Leggi su Ezrome.it

