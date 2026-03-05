Iran altro che cambio di regime | Trump vuole riproporre il modello Venezuela e scegliere il leader di Teheran

L’ex presidente degli Stati Uniti ha annunciato l’intenzione di intervenire in Iran, non per rovesciare il regime, ma per favorire la nomina di un nuovo leader iraniano, con l’obiettivo di avere un interlocutore più favorevole alle sue strategie. Questa mossa ricorda il modello adottato in Venezuela, dove l’obiettivo è influenzare direttamente la scelta del governo senza ricorrere a un cambio di regime.

Trump in Iran vuole replicare il modello Venezuela: l'obiettivo è scegliere il nuovo leader di Teheran, come fatto a Caracas per il petrolio. L’Iran come il Venezuela. Le intenzioni di Donald Trump sono chiare: la guerra a Teheran non punta a rovesciare il regime, ma semplicemente a permettere al presidente degli Stati Uniti di scegliere il nuovo leader iraniano, magari per concordare con lui qualcosa dal punto di vista economico. Come avvenuto, appunto, con il petrolio in Venezuela. Intervistato da Axios, il presidente Usa dice che l’Iran sta “sprecando tempo” e che “il figlio di Khamenei è un peso piuma”. Trump sostiene, invece, che debba “essere coinvolto” nella nomina del successore di Khamanei, esattamente come avvenuto “con Delcy Rodriguez in Venezuela”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

