’Lions di gusto’ i Club uniti per la solidarietà

Oltre 120 persone hanno partecipato nella sala parrocchiale di Sant’Angelo di Gatteo alla IX edizione di ’Lions di gusto’, l’iniziativa solidale per le famiglie promossa dai sette Lions Club della Zona B. Una giornata dedicata alla condivisione, alla cucina e alla solidarietà voluta dai Club Rubicone con presidente Michele Fabbri; Santarcangelo di Romagna con Meris Zannoni, Rimini Host Biancamaria Toccagni, Rimini Malatesta con Silvano Sanchini, Cattolica con Milena Ceccaroli, Riccione con Alberto Serafini e Ariminus Montefeltro con Daniele Cesaretti. I partecipanti hanno portato una specialità preparata in casa, una ricetta di famiglia o un piatto del cuore da condividere con gli altri ospiti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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