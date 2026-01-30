Prevenzione e solidarietà grazie a Lions Club Brutium anche la diocesi di Oppido Mamertina è cardioprotetta

Il Lions Club Polistena Brutium ha consegnato un defibrillatore semiautomatico alla diocesi di Oppido Mamertina-Palmi. La donazione mira a rafforzare la prevenzione e a tutelare la vita delle persone sul territorio. La diocesi, guidata dal vescovo Giuseppe LAberti, ora dispone di uno strumento in più per intervenire in emergenza cardiaca. Un gesto concreto che sottolinea l’impegno del Lions Club nel fronteggiare le emergenze sanitarie.

Negli ultimi mesi installati 10 defibrillatori nel Comune di Polistena, e di ulteriori 3 dispositivi nei Comuni di Candidoni, Scido e Terranova Sappo Minulio Un nuovo gesto concreto a tutela della vita e della prevenzione sanitaria sul territorio. Il Lions club Polistena Brutium ha donato un defibrillatore semiautomatico (Dae) alla diocesi di Oppido Mamertina-Palmi, guidata dal vescovo Giuseppe LAberti rafforzando ulteriormente il proprio impegno nella diffusione della cultura della cardioprotezione e della sicurezza dei cittadini. Grazie a questo percorso condiviso, Polistena, Candidoni, Scido e Terranova Sappo Minulio possono oggi definirsi a pieno titolo “città cardioprotette”, un traguardo di grande valore sociale, sanitario e civico.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Il Lions club Polistena Brutium ha organizzato un'iniziativa per portare sorrisi e solidarietà ai bambini ricoverati nel reparto di pediatria dell'Ospedale di Polistena.

