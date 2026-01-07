Diciassette quintali di solidarietà in un solo giorno con il Lions Club Lanciano Frentania

Il Lions Club Lanciano Frentania, in collaborazione con Lidu Abruzzo e Molise, ha organizzato sabato 3 gennaio 2026 un’iniziativa di solidarietà, riuscendo a raccogliere diciassette quintali di beni di prima necessità. Un gesto concreto che testimonia l’impegno della comunità nel supporto alle persone in difficoltà, dimostrando come, con solidarietà e collaborazione, si possano ottenere risultati significativi in un’unica giornata.

