Diciassette quintali di solidarietà in un solo giorno con il Lions Club Lanciano Frentania
Il Lions Club Lanciano Frentania, in collaborazione con Lidu Abruzzo e Molise, ha organizzato sabato 3 gennaio 2026 un’iniziativa di solidarietà, riuscendo a raccogliere diciassette quintali di beni di prima necessità. Un gesto concreto che testimonia l’impegno della comunità nel supporto alle persone in difficoltà, dimostrando come, con solidarietà e collaborazione, si possano ottenere risultati significativi in un’unica giornata.
