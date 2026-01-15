Padovan analizza l’attuale situazione dell’Inter, sottolineando come la squadra nerazzurra sembri in buona forma, ma osserva che il Napoli potrebbe rappresentare un elemento di maggiore sfida rispetto al Milan. Durante l’intervento a Tmw Radio, ha inoltre commentato le recenti prestazioni di Chivu e il loro impatto sulla corsa allo scudetto, offrendo un’interpretazione equilibrata e obiettiva della competizione tra le big di Serie A.

Inter News 24 Padovan, intervenuto a Tmw Radio, ha parlato così dell’Inter di Chivu in vista della corsa Scudetto: ecco le sue parole. Il distacco in vetta alla classifica comincia a farsi pesante e, secondo Giancarlo Padovan, la lotta per il titolo potrebbe aver già preso una direzione precisa. Intervenuto a TMW Radio, il giornalista non ha usato giri di parole per descrivere la situazione attuale: il +6 dei nerazzurri, per inerzia e calendario, sembra ormai un solco incolmabile per le inseguitrici. Il Napoli, reduce dal terzo pareggio consecutivo, appare logorato dagli infortuni e da una rosa che, in alcuni reparti chiave, sembra non avere alternative all’altezza. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Padovan ne è certo: «L’Inter vola, ma vedo più il Napoli che il Milan a contrastare i nerazzurri. Chivu, però, ha sbagliato in questo…»

Leggi anche: Inter, Pandev: «Bonny e Pio Esposito il futuro dei nerazzurri. Chivu? Da allenatore mi ha sorpreso. Ecco con chi vedo delle somiglianze»

Leggi anche: Palmeri su Bologna Inter: «Bonny presuntuoso. Chivu ha sbagliato questo»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

VIDEO / Carlo Alberto Pallaoro, notissimo chirurgo plastico padovano, ha pubblicato sui social questo video - che Dagospia definirebbe certo cafonal - in cui balla sulla terrazza del Camineto di Cortina con la moglie Mariella e Daniela Santanchè, ministra del facebook