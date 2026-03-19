Marco Bucciantini è intervenuto a 'Sky Sport' per commentare la classifica di Serie A, concentrandosi sul distacco tra le squadre in cima alla classifica. Ha affermato che i nove punti di differenza tra Napoli e Inter sono più vicini rispetto a quelli tra Milan e Napoli. La discussione riguarda la posizione delle squadre nella corsa allo Scudetto e la situazione attuale della classifica.

Dopo il pareggio casalingo dell'Inter contro l'Atalanta, il Milan credeva di poter riaprire definitivamente la corsa Scudetto con la possibilità di accorciare sulla squadra di Chivu a -5. Come ben sapete, così non è stato perché i rossoneri hanno perso 1-0 con la Lazio e hanno gettato qualsiasi possibilità di rimonta. Considerando i calendari, ormai è veramente complicato pensare a un recupero dei rossoneri. Meno difficile, invece, immaginare una clamorosa cavalcata del Napoli di Antonio Conte, attualmente a -9 dalla capolista. Ne è sicuro Marco Bucciantini, che si è espresso in questo modo ai microfoni di 'Sky Sport'.... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Bucciantini: “I 9 punti di distacco del Napoli dall’Inter sono più vicini di quelli del Milan”

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