L’Inter è vuota persino Libero lancia l’allarme

La roccaforte editoriale interista è in allarme. Non ci sono più le interconnessioni di Inzaghi unica e non c'è più nemmeno la pressione alta di Chivu Db Milano 14022026 - campionato di calcio serie A Inter-Juventus foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: Cristian Chivu . Il quotidiano – da noi da sempre definito roccaforte interista – comincia ad avere qualche preoccupazione. L’Inter non c’è più. In campo ieri sera a Firenze è andato il fantasma di sé stessa. E ora la squadra di padre Chivu comincia a sentire il rumore dei nemici. Ma non nel senso di Mourinho. Comincia proprio a sentire le falcate di Milan e Napoli che sono rispettivamente a meno sei e a meno sette. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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