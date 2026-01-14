Napoli fermato l’Inter scappa | la classifica della Serie A lancia un doppio allarme

La recente giornata di Serie A ha evidenziato un rallentamento del Napoli, che non è riuscito a superare il Parma in casa, mentre l’Inter ha conquistato una vittoria importante contro il Lecce. Questi risultati modificano la classifica, segnalando possibili segnali di cambiamento nella corsa scudetto. Analizzare le dinamiche di questo turno aiuta a comprendere meglio l’andamento delle squadre e le prospettive future del campionato.

Il Napoli è stato fermato dal Parma al Maradona in una gara che è sembrata davvero maledetta. La serata regala però anche un’altra beffa, cioè la vittoria dell’ Inter contro il Lece, che porta alla fuga in vetta dei neroazzurri. Napoli beffato: fuga Inter, la classifica. Anche l’Inter, però, stava soffrendo delle stesse difficoltà del Napoli. Il Lecce è stato autore di una prestazione tenace a San Siro e l’Inter ha ottenuto il gol della vittoria soltanto al 78? grazie al subentrato Pio Esposito. La nuova classifica della Serie A vede ora una vera e propria fuga dei ragazzi di Chivu in vetta, ora a +6 sul Napoli secondo in classifica. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

