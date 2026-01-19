Non arrivi a 50 anni Minacce shock a Giorgia Meloni l’orrore contro la premier

In occasione del compleanno di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia ha reso noto alcuni messaggi online che contengono minacce contro la premier. L’episodio si inserisce nel panorama dei social network, dove spesso si registrano attacchi verbali e insulti. Questa situazione evidenzia le difficoltà e le tensioni che caratterizzano il dibattito pubblico sui territori digitali, richiedendo attenzione e responsabilità da parte di tutti gli utenti.

Di leoni da tastiera è ricco il panorama dei social network e, in occasione del compleanno di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia ha deciso di portare all’attenzione pubblica alcuni messaggi apparsi online. Il partito, attualmente forza di maggioranza, ha segnalato sui propri canali social una serie di commenti ritenuti offensivi nei confronti del presidente del Consiglio. La premier ha compiuto 49 anni il 15 gennaio e, come spesso accade, la ricorrenza è stata accompagnata dalla pubblicazione di una foto privata, che la ritrae mentre spegne le candeline sulla torta. L’immagine, condivisa in rete, è diventata rapidamente oggetto di rielaborazioni e commenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

