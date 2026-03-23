L' Infiorata dell' Annunciazione conquista tremila visitatori | la chiesa della Spina aperta fino a giovedì

Sold out di presenze nel fine settimana alla chiesa della Spina per ammirare la riproduzione floreale realizzata dalla Proloco di Fucecchio. Ingresso gratuito fino al 26 marzo Oltre 3.500 persone in due giorni. È il bilancio delle visite all'Infiorata dell'Annunciazione allestita nella chiesa di Santa Maria della Spina a Pisa nel fine settimana del 21 e 22 marzo, uno degli appuntamenti più attesi del Capodanno pisano. L'opera - una grande riproduzione floreale dell'Annunciazione realizzata sul pavimento della chiesa dalla Proloco di Fucecchio - ha richiamato circa 1.500 persone sabato e quasi 2.000 domenica. Un dato che ha sorpreso anche gli organizzatori: particolarmente alto è stato l'interesse per la fase di allestimento, seguita sabato da circa 1. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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