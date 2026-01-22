Frana travolge un campeggio in Nuova Zelanda | decine di dispersi tra cui bambini

Una frana causata da intense piogge ha colpito un campeggio a Mount Maunganui, nel nord della Nuova Zelanda, provocando numerosi dispersi. L’evento si è verificato durante la notte, coinvolgendo diverse persone, tra cui bambini. Le autorità sono al lavoro per le operazioni di soccorso e valutano la situazione. La regione rimane sotto osservazione a causa delle condizioni meteorologiche avverse che continuano a interessare l’area.

Smottamento dopo le piogge torrenziali. Una frana improvvisa ha colpito un campeggio turistico nella località di Mount Maunganui, nel nord della Nuova Zelanda, a causa di forti piogge che hanno interessato l'area durante la notte. Secondo quanto riferito da polizia e soccorritori, diverse persone risultano disperse. Travolti camper e servizi igienici. Il fango ha sepolto e schiacciato il blocco dei servizi igienici del campeggio "Beachside", situato ai piedi del vulcano spento Monte Maunganui. Video e immagini diffusi dai media locali mostrano camper rovesciati, alberi abbattuti e una vasta area ricoperta di detriti.

Nuova Zelanda, frana su un campeggio: molti dispersi fra cui bambiniUna frana ha interessato un campeggio in Nuova Zelanda, causando la scomparsa di alcune persone, tra cui bambini.

Nuova Zelanda, frana travolge campeggio. Molti dispersi – Il videoUna frana causata dalle intense piogge nel nord della Nuova Zelanda ha coinvolto un campeggio, provocando numerosi dispersi.

