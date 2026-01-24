Sharon Maccanico 15enne di Avellino tra le vittime della frana in Nuova Zelanda

Sharon Maccanico, una ragazza di 15 anni di Avellino, è tra le vittime della frana che ha colpito un campeggio in Nuova Zelanda. La notizia è stata comunicata dal college frequentato dalla giovane. La vicenda ha suscitato cordoglio e attenzione internazionale, sottolineando l'imprevedibilità di eventi naturali di questa portata.

C'è anche una 15enne di Avellino tra le vittime della frana che ha travolto un campeggio in Nuova Zelanda: lo ha annunciato il college frequentato dalla ragazza. Frana in Nuova Zelanda: dispersa la 15enne italiana Sharon Maccanico, veglia di preghiera ad Avellino. Una frana nel Monte Maunganui, nell'Isola del Nord della Nuova Zelanda, ha coinvolto una zona frequentata da escursionisti, causando la scomparsa di una 15enne italiana, Sharon Maccanico.

