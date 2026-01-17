La Nona Sinfonia di Beethoven L’inno alla Pace per le Olimpiadi

La Nona Sinfonia di Beethoven, nota come l’Inno alla Gioia, rappresenta un messaggio universale di pace e fratellanza. Composta nell’ultimo movimento, questa celebre composizione è diventata simbolo di unità tra i popoli e l’Inno dell’Unione Europea. La musica invita all’armonia e alla solidarietà, esprimendo attraverso le note un ideale di convivenza pacifica e rispetto delle diversità.

L’Inno alla gioia di Schiller musicato da Beethoven nell’ultimo movimento della “ Sinfonia n. 9 ” porta portatore valori di pace, fratellanza e unità tra i popoli, per questo è diventato l’Inno dell’ Unione Europea, un insieme potente che diventa un abbraccio a tutte le diversità, come canta il Coro nell’Andante maestoso dell’ultimo movimento: “Abbracciatevi, moltitudini! Un bacio al mondo intero!”. In occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, la Città metropolitana di Milano e la Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano il 14 febbraio alle 17 nella Sala Verdi del Conservatorio di Milano promuovono l’esecuzione della “Nona” di Ludwig van Beethoven, sul podio il direttore musicale Emmanuel Tjeknavorian, con trasmissione “live streaming” sul sito della Sinfonica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

