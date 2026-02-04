Dipendente Pam licenziata per un detersivo da 3 euro Filcams Cgil | Sproporzionato è un messaggio a tutti i lavoratori
Una dipendente di Pam Panorama è stata licenziata dopo aver venduto un detersivo da appena 3 euro. La decisione ha scatenato le proteste dei sindacati, che definiscono il licenziamento sproporzionato e un messaggio sbagliato per tutti i lavoratori. La donna aveva già accumulato trent’anni di servizio, ma ora si trova senza lavoro per una cifra minima. La vicenda riaccende il dibattito sulla gestione dei licenziamenti nel settore della grande distribuzione.
Licenziata, dopo trent’anni di lavoro, per meno di 3 euro. Ancora una volta l’azienda protagonista è la Pam Panorama. Dopo i licenziamenti per il “ test del carrello ” e la sospensione senza stipendio di decine di lavoratori ritenuti non più adatti a svolgere le loro mansioni, è emersa una nuova vicenda che coinvolge l’azienda della grande distribuzione organizzata. Ancora una volta in Toscana, a Grosseto. I fatti risalgono ai primi giorni di settembre e ora sono all’attenzione del giudice del lavoro del tribunale di Grosseto. La dipendente ha appena concluso il turno nel suo supermercato e decide di fare la spesa prima di tornare a casa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
