Liberata la casa di Ivano dei Cugini di Campagna la donna che l'ha occupata riconsegna le chiavi

La casa di Ivano Michetti dei Cugini di Campagna è stata liberata. Dopo 5 anni di occupazione abusiva da parte di una donna di nome Samia, il chitarrista riavrà le chiavi. L'annuncio in diretta a I Fatti Vostri il 23 marzo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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