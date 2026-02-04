Ivano dei Cugini di Campagna litiga con l'occupante abusiva della sua casa poi lancia una scarpa | Dice bugie

Lite in diretta ai Fatti Vostri tra Ivano Michetti dei Cugini di Campagna e la donna che occupa abusivamente la sua abitazione a Roma. Il chitarrista ha perso la pazienza davanti all'ennesima promessa di lasciare l'appartamento e ha lanciato una scarpa: "Dice bugie, gliela tiro".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Il clima è rovente, vola qualche parolaccia e pure una scarpa: scontro tra Ivano Michetti de I Cugini di Campagna e l’occupante abusiva della sua casa. Cosa è successo a I Fatti Vostri

In diretta tv, Ivano Michetti dei Cugini di Campagna ha avuto un acceso scontro con una donna che occupa abusivamente la sua casa.

Chi sono le moglie e figli di Ivano e Silvano Michetti, Nick Luciani e Tiziano Leonardi dei Cugini di Campagna

Le mogli di Ivano Michetti e Nick Luciani dei Cugini di Campagna sono Rossella e Vanessa Perna, rispettivamente.

