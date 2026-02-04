Ivano dei Cugini di Campagna litiga con l'occupante abusiva della sua casa poi lancia una scarpa | Dice bugie

Lite in diretta ai Fatti Vostri tra Ivano Michetti dei Cugini di Campagna e la donna che occupa abusivamente la sua abitazione a Roma. Il chitarrista ha perso la pazienza davanti all'ennesima promessa di lasciare l'appartamento e ha lanciato una scarpa: "Dice bugie, gliela tiro".🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Cugini di Campagna

In diretta tv, Ivano Michetti dei Cugini di Campagna ha avuto un acceso scontro con una donna che occupa abusivamente la sua casa.

Le mogli di Ivano Michetti e Nick Luciani dei Cugini di Campagna sono Rossella e Vanessa Perna, rispettivamente.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Cugini di Campagna

Argomenti discussi: Torno a casa mia, a marzo. La promessa della occupante abusiva a Ivano dei Cugini di Campagna; Torno a casa mia, a marzo. La promessa della occupante abusiva a Ivano dei Cugini di Campagna; Accadde oggi, l’almanacco musicale del 3 febbraio; Piantedosi Servono misure per depotenziare i violenti.

Ivano dei Cugini di Campagna litiga con l’occupante abusiva della sua casa, poi lancia una scarpa: Dice bugieLite in diretta ai Fatti Vostri tra Ivano Michetti dei Cugini di Campagna e la donna che occupa abusivamente la sua abitazione a Roma ... fanpage.it

Il clima è rovente, vola qualche parolaccia e pure una scarpa: scontro tra Ivano Michetti de I Cugini di Campagna e l’occupante abusiva della sua casa. Cosa è successo a I ...Caos a I Fatti Vostri tra il chitarrista de I Cugini di Campagna e la donna che occupa il suo immobile da tre anni ... ilfattoquotidiano.it

Dopo più di 4 anni Ivano dei Cugini di Campagna si riapproprierà del suo appartamento occupato abusivamente Nella nostra piazza è avvenuto l’acceso confronto con la signora che vive al suo interno dal 2021 #IFattiVostri - facebook.com facebook