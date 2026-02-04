Ivano dei Cugini di Campagna litiga con l'occupante abusiva della sua casa poi lancia una scarpa | Dice bugie
Lite in diretta ai Fatti Vostri tra Ivano Michetti dei Cugini di Campagna e la donna che occupa abusivamente la sua abitazione a Roma. Il chitarrista ha perso la pazienza davanti all'ennesima promessa di lasciare l'appartamento e ha lanciato una scarpa: "Dice bugie, gliela tiro".🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Cugini di Campagna
Il clima è rovente, vola qualche parolaccia e pure una scarpa: scontro tra Ivano Michetti de I Cugini di Campagna e l’occupante abusiva della sua casa. Cosa è successo a I Fatti Vostri
In diretta tv, Ivano Michetti dei Cugini di Campagna ha avuto un acceso scontro con una donna che occupa abusivamente la sua casa.
Chi sono le moglie e figli di Ivano e Silvano Michetti, Nick Luciani e Tiziano Leonardi dei Cugini di Campagna
Le mogli di Ivano Michetti e Nick Luciani dei Cugini di Campagna sono Rossella e Vanessa Perna, rispettivamente.
Ultime notizie su Cugini di Campagna
Argomenti discussi: Torno a casa mia, a marzo. La promessa della occupante abusiva a Ivano dei Cugini di Campagna; Torno a casa mia, a marzo. La promessa della occupante abusiva a Ivano dei Cugini di Campagna; Accadde oggi, l’almanacco musicale del 3 febbraio; Piantedosi Servono misure per depotenziare i violenti.
Ivano dei Cugini di Campagna litiga con l’occupante abusiva della sua casa, poi lancia una scarpa: Dice bugieLite in diretta ai Fatti Vostri tra Ivano Michetti dei Cugini di Campagna e la donna che occupa abusivamente la sua abitazione a Roma ... fanpage.it
Il clima è rovente, vola qualche parolaccia e pure una scarpa: scontro tra Ivano Michetti de I Cugini di Campagna e l’occupante abusiva della sua casa. Cosa è successo a I ...Caos a I Fatti Vostri tra il chitarrista de I Cugini di Campagna e la donna che occupa il suo immobile da tre anni ... ilfattoquotidiano.it
Dopo più di 4 anni Ivano dei Cugini di Campagna si riapproprierà del suo appartamento occupato abusivamente Nella nostra piazza è avvenuto l’acceso confronto con la signora che vive al suo interno dal 2021 #IFattiVostri - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.