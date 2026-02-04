I Fatti Vostri Ivano dei Cugini di Campagna lancia una scarpa in diretta tv | Via da casa mia

Durante la trasmissione I Fatti Vostri, Ivano dei Cugini di Campagna si è lasciato prendere dalla rabbia e ha lanciato una scarpa in diretta tv. La scena è avvenuta mentre il clima tra gli ospiti si faceva sempre più teso, e Ivano ha gridato: “Via da casa mia”. La puntata è finita con un grande sussulto e molta sorpresa tra il pubblico e gli spettatori a casa.

Clima rovente a I Fatti Vostri, lo storico programma di Rai 2 condotto quest’anno da Anna Falchi e Flavio Montrucchio. Nello studio è addirittura volata una scarpa grazie a Ivano Michetti, chitarrista dello storico gruppo dei Cugini di Campagna. Il musicista si è detto stufo della situazione privata che sta vivendo da anni a causa di Samia, una donna che occupa abusivamente la sua abitazione romana, nella zona di Torpignattara. I Fatti Vostri, scontro tra Ivano dei Cugini di Campagna e Samia. Ospite de I Fatti Vostri, Ivano Michetti – 78 anni – ha ripercorso con la conduttrice Anna Falchi la vicenda dell’immobile, spiegando di aver affittato inizialmente la casa a un cittadino iracheno che aveva poi lasciato l’Italia per un breve viaggio. 🔗 Leggi su Dilei.it

In diretta tv, Ivano Michetti dei Cugini di Campagna ha avuto un acceso scontro con una donna che occupa abusivamente la sua casa.

