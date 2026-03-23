Ieri 22 marzo i carabinieri della compagnia di Abano hanno effettuato un sopralluogo all'ex albergo Caesar rinvenendo 5 cittadini. Si tratta tre nordafricani, un padovano e un vicentino Continua l’azione di monitoraggio e contrasto al degrado urbano nel bacino termale. Nella mattinata di ieri, 22 marzo i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Abano Terme, insieme ai militari della stazione di Montegrotto Terme, hanno condotto un servizio mirato al controllo delle strutture ricettive in disuso. L’operazione ha visto il supporto delle squadre S.I.O. del quarto battaglione “Veneto” di Mestre e del personale della Polizia Locale di Montegrotto Terme. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Articoli correlati

Ruspa in azione per demolire l'hotel dismesso: è il primo passo di uno dei molti accordi tra pubblico e privatoSono cominciati nei giorni scorsi i lavori per la demolizione dell’ex Hotel Pino, il primo passo di un importante accordo pubblico privato che darà...

Capodanno, scattano le denunce durante i festeggiamentiDue persone sono state denunciate dalla Polizia di Stato nel corso dei controlli effettuati a San Silvestro.

Tutti gli aggiornamenti su hotel dismesso

Discussioni sull' argomento L'hotel dismesso come luogo di bivacco: scattano le denunce; L'insostenibile peso delle strutture abbandonate sulle montagne; Hotel a Porta Susa, il cantiere riparte dopo il crollo; Bivacchi, torna l'emergenza negli hotel chiusi e negli edifici abbandonati: senzatetto occupano locali caldaie con giacigli, fornelli e...

Trasformare un edificio storico dismesso e abbandonato in una nuova realizzazione di attualità e altamente pregiata. È l’operazione che abbiamo fatto con il Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico, che ha preso vita al posto dell’ex Colonia Veronesi. Felici di aver facebook