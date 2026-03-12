Ruspa in azione per demolire l' hotel dismesso | è il primo passo di uno dei molti accordi tra pubblico e privato

Nei giorni scorsi è iniziata la demolizione dell’ex Hotel Pino a Cesenatico. La ruspa è stata utilizzata per rimuovere la struttura dismessa, segnando l’avvio di un accordo tra pubblico e privato. Questo intervento rappresenta il primo passo di un progetto volto a riqualificare una zona centrale della città. I lavori coinvolgono l’utilizzo di macchinari e operai sul sito.

Sono cominciati nei giorni scorsi i lavori per la demolizione dell'ex Hotel Pino, il primo passo di un importante accordo pubblico privato che darà nuova luce a uno scorcio centrale di Cesenatico. L'amministrazione comunale è al lavoro su vari fronti insieme ai privati con lo scopo di riqualificare ampie zone della città – in particolare l'ambito delle Colonie – e favorire le apprezzabili iniziative del territorio. Ex Hotel Pino: l'accordo prevede la demolizione dell'hotel dismesso e della relativa casa del custode con la costruzione di un nuovo edificio a destinazione residenziale che porterà a una riduzione di volumi del - 77%.

