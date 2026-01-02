Capodanno scattano le denunce durante i festeggiamenti

Durante i festeggiamenti di Capodanno, la Polizia di Stato ha intensificato i controlli per garantire la sicurezza pubblica. Nel corso delle operazioni, due persone sono state denunciate per aver violato le normative in vigore. L’attenzione delle forze dell’ordine si è concentrata sul rispetto delle misure di sicurezza e sul mantenimento dell’ordine pubblico, contribuendo a un passaggio di anno più tranquillo e normato.

Due persone sono state denunciate dalla Polizia di Stato nel corso dei controlli effettuati a San Silvestro. È questo il bilancio sul fronte dell’ordine pubblico della notte di Capodanno in Alto Adige, dove le forze dell’ordine hanno presidiato eventi e festeggiamenti nei principali centri della. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

