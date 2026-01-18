Manè ha annunciato che la finale di Coppa d’Africa sarà la sua ultima partita con il Senegal. Prima della sfida contro il Marocco, l’attaccante ha espresso il suo saluto e la volontà di chiudere un importante capitolo della sua carriera internazionale. Questo evento segna la conclusione di un percorso significativo, nel quale Manè ha rappresentato con orgoglio il suo paese, lasciando un’eredità duratura nel calcio africano.

È la fine di un’era, l’ultimo capitolo di una storia d’amore tra un campione e il suo popolo. Sadio Mané ha scelto il palcoscenico più importante per dare l’annuncio che nessun tifoso senegalese avrebbe voluto sentire: la finale di questa domenica sarà la sua ultima apparizione in Coppa d’Africa. A 33 anni, il simbolo dei Leoni della Teranga, ha deciso di passare il testimone. Ma non prima di aver tentato l’ultima, grande impresa: chiudere il cerchio con un nuovo trionfo, replicando la storica vittoria del 2022. Le parole di Mané alla vigilia del match contro il Marocco risuonano come una promessa solenne. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Manè, the last dance in Coppa d’Africa: l’annuncio dell’attaccante non lascia dubbi sul suo futuro…Cosa ha detto

Coppa d’Africa 2025, Manè da record: quella statistica non lascia dubbi, e c’è un legame con Salah…Cos’è successo

Durante la Coppa d’Africa 2025, Sadio Mané ha stabilito un nuovo record, rafforzando il suo ruolo di protagonista. Un dato particolare collega la sua prestazione a quella di Mo Salah, sottolineando la continuità delle eccellenze africane nel calcio internazionale. Questa manifestazione conferma come i talenti continentali continuino a lasciare il segno, mantenendo alta l’attenzione su loro stessi e sul calcio africano.

Leggi anche: Futuro Zirkzee, il tecnico Amorim non ha dubbi sul futuro dell’attaccante olandese: ecco le dichiarazioni

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

JASON DERULO info 06 48903278 Ad aprire la data italiana di #JasonDerulo sarà #THERA Ci vediamo alla data italiana del The Last Dance World Tour Venerdì 6 marzo 2026 • Bologna, Unipol Arena Biglietti disponibili Acquista il tuo bi - facebook.com facebook