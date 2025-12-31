Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha evidenziato come la guerra in Ucraina rappresenti una minaccia diretta alla libertà e alla sicurezza dell’Europa. Secondo Merz, il conflitto promosso dalla Russia sotto Putin mette in discussione i valori fondamentali del continente, sottolineando l’importanza di una risposta unitaria e determinata per tutelare la stabilità e i diritti europei.

Il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, ritiene che la libertà e la sicurezza siano direttamente minacciate dalla guerra russa in Ucraina. “L’attacco russo era ed è parte di un piano diretto contro tutta l’Europa”, ha affermato Merz nel suo discorso di Capodanno sottolineando che sta diventando sempre più chiaro che questa non è una guerra lontana e che la Russia continua la sua guerra di aggressione con immutata ferocia. “Per il quarto anno consecutivo, gli ucraini festeggeranno il Capodanno nelle circostanze più avverse, molti dei quali senza elettricità, sotto una pioggia di razzi e temendo per i loro amici e familiari”, ha detto ancora Merz. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, Merz: "La guerra di Putin è una minaccia per libertà Europa"

Leggi anche: Putin minaccia l’Europa: “Vuole la guerra? Siamo pronti”

Leggi anche: Ucraina-Russia, Zelensky: “Putin prepara una guerra su larga scala in Europa”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Guerra Ucraina Russia, Trump vede Zelensky: Lui e Putin pronti, vicini a soluzione; Guerra Ucraina - Russia, le news del 21 dicembre; Ucraina, trattative su “vertice a tre”, ma il Cremlino frena. Ft: «Asset russi, Macron ha tradito Merz; La Russia sposta i missili Oreshnik a capacità nucleare in Bielorussia - Attacco russo nel Donetsk, morto un civile.

Ucraina, Merz: "La guerra di Putin è una minaccia per libertà Europa" - Il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, ritiene che la libertà e la sicurezza siano direttamente minacciate dalla guerra russa ... stream24.ilsole24ore.com