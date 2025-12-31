Ucraina Merz | La guerra di Putin è una minaccia per libertà Europa
Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha evidenziato come la guerra in Ucraina rappresenti una minaccia diretta alla libertà e alla sicurezza dell’Europa. Secondo Merz, il conflitto promosso dalla Russia sotto Putin mette in discussione i valori fondamentali del continente, sottolineando l’importanza di una risposta unitaria e determinata per tutelare la stabilità e i diritti europei.
Il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, ritiene che la libertà e la sicurezza siano direttamente minacciate dalla guerra russa in Ucraina. “L’attacco russo era ed è parte di un piano diretto contro tutta l’Europa”, ha affermato Merz nel suo discorso di Capodanno sottolineando che sta diventando sempre più chiaro che questa non è una guerra lontana e che la Russia continua la sua guerra di aggressione con immutata ferocia. “Per il quarto anno consecutivo, gli ucraini festeggeranno il Capodanno nelle circostanze più avverse, molti dei quali senza elettricità, sotto una pioggia di razzi e temendo per i loro amici e familiari”, ha detto ancora Merz. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Putin minaccia l’Europa: “Vuole la guerra? Siamo pronti”
Leggi anche: Ucraina-Russia, Zelensky: “Putin prepara una guerra su larga scala in Europa”
Guerra Ucraina Russia, Trump vede Zelensky: Lui e Putin pronti, vicini a soluzione; Guerra Ucraina - Russia, le news del 21 dicembre; Ucraina, trattative su “vertice a tre”, ma il Cremlino frena. Ft: «Asset russi, Macron ha tradito Merz; La Russia sposta i missili Oreshnik a capacità nucleare in Bielorussia - Attacco russo nel Donetsk, morto un civile.
Ucraina, Merz: "La guerra di Putin è una minaccia per libertà Europa" - Il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, ritiene che la libertà e la sicurezza siano direttamente minacciate dalla guerra russa ... stream24.ilsole24ore.com
Ucraina, Mosca mostra in video drone che avrebbe attaccato residenza Putin - Merz: 'Non siamo pedine nelle mani delle grandi potenze' (ANSA) ... ansa.it
Guerra Ucraina Russia, Mosca mostra immagine del drone contro la residenza di Putin. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Mosca mostra immagine del drone contro la residenza di Putin. tg24.sky.it
UCRAINA | Attacchi russi nella notte su Odessa, feriti tre bambini. Mosca mostra in video il drone che avrebbe attaccato la residenza di Putin. Il Papa: "Scenari di guerra sconvolgono il pianeta". Merz: "Non siamo pedine nelle mani delle grandi potenze" #ANS - facebook.com facebook
UCRAINA | Attacchi russi nella notte su Odessa, feriti tre bambini. Mosca mostra in video il drone che avrebbe attaccato la residenza di Putin. Il Papa: "Scenari di guerra sconvolgono il pianeta". Merz: "Non siamo pedine nelle mani delle grandi potenze" #ANS x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.