Casi di epatite A nelle città di Aprilia, Fondi, Formia, Latina, Sabaudia, Sermoneta, Campodimele, Priverno, Lenola e Terracina. Non solo la Campania: anche nel Lazio, per la precisione in provincia di Latina, si segnala un incremento dei casi di epatite A. Stando alla Asl di Latina a oggi le segnalazioni sono 24, distribuite nelle città di Aprilia, Fondi, Formia, Latina, Sabaudia, Sermoneta, Campodimele, Priverno, Lenola e Terracina. I pazienti ricoverati sono attualmente 6, tutti in condizioni stabili e in reparti ordinari. La Asl di Latina ha immediatamente attivato tutte le misure necessarie per contenere la diffusione del virus e tutelare la salute pubblica. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Epatite A: 24 casi in provincia di Latina, le città coinvolte

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