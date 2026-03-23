Leonardo prepara la costellazione Space Guardian
LEONARDO avvia la realizzazione della sua prima costellazione proprietaria per l’osservazione della Terra, Space Guardian, un’infrastruttura spaziale di nuova generazione che segna un salto tecnologico per l’industria del settore e rafforza il ruolo dell’azienda nello sviluppo di capacità spaziali digitali e sovrane. Il progetto è sostenuto da un investimento interno di circa mezzo miliardo di euro. L’iniziativa si inserisce nel nuovo Piano Industriale al 2030 di Leonardo, tra i principali player globali dell’aerospazio, difesa e sicurezza, recentemente presentato dal ceo e dg Roberto Cingolani, che individua nello spazio uno degli ambiti chiave di crescita e innovazione anche in ottica multidominio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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