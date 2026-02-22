Milan-Parma di Serie A 0-0 in diretta | check in corso | LIVE PM
Il pareggio tra Milan e Parma nasce da una difesa compatta di entrambe le squadre, che hanno evitato di concedere molte occasioni da gol. La partita, giocata a 'San Siro', si è conclusa senza reti grazie a un ritmo intenso e alle parate dei portieri. I giocatori hanno mostrato determinazione, ma le difese hanno prevalso sugli attacchi. La partita si è accesa nel secondo tempo, quando le squadre hanno cercato il colpo vincente senza successo.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Estupiñan; Pulisic, Leão. In panchina: Pittarella, Terracciano; Athekame, De Winter, Odogu, Pavlovic; Fofana, Jashari, Ricci; Füllkrug, Nkunku. Allenatore: Allegri. PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Ordoñez, Valeri; Strefezza, Pellegrino. In panchina: Casentini, Rinaldi; Carboni, Drobnic, Mena; Cremaschi, Estévez, Nicolussi, Sørensen; Elphege, Ondrejka, Oristanio. Allenatore: Cuesta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Milan-Parma di Serie A 0-0 in diretta: ammonito Saelemaekers | LIVE PMSaelemaekers riceve un cartellino giallo durante Milan-Parma, che termina con un pareggio senza reti.
Milan-Parma di Serie A 0-0 in diretta: occasione per i rossoneri | LIVE PMIl pareggio tra Milan e Parma, con il punteggio di 0-0, deriva dalla grande attenzione difensiva di entrambe le squadre.
PARMA vs MILAN - Serie A - Giornata 11 - DIRETTA LIVE - Inizio ore 20:45
Milan-Parma LIVE, risultato in diretta della partita di Serie ALa diretta live di Milan-Parma di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it
LIVE Milan-Parma 0-1 Serie A 2025/2026: Troilo sblocca Milan-ParmaSerie A 2025/2026, 26a giornata. Cronaca minuto per minuto di Milan-Parma: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it
Loftus-Cheek fuori subito in Milan-Parma È terminato 0-0 il primo tempo a San Siro. Attimo di paura però per il centrocampista inglese: all’undicesima presenza da titolare in campionato, è crollato a terra stordito dopo uno scontro volante con il portiere del - facebook.com facebook
