Milan-Parma di Serie A 0-0 in diretta | check in corso | LIVE PM

Il pareggio tra Milan e Parma nasce da una difesa compatta di entrambe le squadre, che hanno evitato di concedere molte occasioni da gol. La partita, giocata a 'San Siro', si è conclusa senza reti grazie a un ritmo intenso e alle parate dei portieri. I giocatori hanno mostrato determinazione, ma le difese hanno prevalso sugli attacchi. La partita si è accesa nel secondo tempo, quando le squadre hanno cercato il colpo vincente senza successo.