Infortunio Raspadori è lesione al bicipite femorale | l’Atalanta lo perde per tre settimane

Giacomo Raspadori si infortuna al bicipite femorale durante l’allenamento dell’Atalanta e dovrà stare fuori almeno tre settimane. La squadra bergamasca ha confermato che il giocatore ha riportato una lesione, che lo costringerà a fermarsi per un periodo. Raspadori si è fatto male nel corso di una sessione di preparazione, mettendo a rischio la sua presenza nelle prossime partite.

Bergamo, 16 febbraio 2026 – Nuova tegola, relativamente piccola, per l' Atalanta che perde anche Giacomo Raspadori per le prossime tre settimane. L'infortunio muscolare accusato dal 26enne attaccante emiliano nel finale del match vinto sabato pomeriggio all'Olimpico contro la Lazio per 2-0 si è rivelato una lesione di primo grado del muscolo bicipite femorale sinistro. Tempi previsti di rientro, per il millennial bolognese, tra le tre e le quattro settimane. Più o meno gli stessi tempi di recupero previsti anche per Charles De Ketelaere fermo dalla settimana scorsa per una lesione al corno posteriore del menisco del ginocchio destro e operato giovedì a Roma.