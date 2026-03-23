Se un paese si protende in un altro con un peduncolo di territorio è coinvolta sempre qualche disputa e una certa scomodità Molti confini geografici che separano territori del mondo sono linee ben poco regolari. O perché riflettono le caratteristiche fisiche dell’ambiente, come un fiume tortuoso o una catena montuosa. O perché derivano da annosi tentativi umani di risolvere delle controversie. Un caso frequente di confine bizzarro è quello che sulla cartina somiglia vagamente al lungo manico di una padella. Ci sono quasi sempre un motivo e una storia dietro. Panhandle, letteralmente “manico di padella”, è la parola americana utilizzata per definire queste sottili strisce di territorio quasi del tutto inglobate in un territorio straniero. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le storie dietro ai confini a “manico di padella”

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