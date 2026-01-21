lo sport oltre i confini team dei rifugiati politici storie di vita e di coraggio

Lo sport può superare barriere e confini, offrendo a chi ha vissuto esperienze difficili un’opportunità di riscatto e integrazione. Il team dei rifugiati politici rappresenta storie di vita autentiche, caratterizzate da coraggio e determinazione. Attraverso la pratica sportiva, questi atleti testimoniano come l’attività fisica possa diventare un potente mezzo di emancipazione, inclusione e rispetto, unendo persone di provenienze diverse in un percorso condiviso.

Hanno storie e vissuti diversi, ma sono accomunati dalla passione per lo sport inteso come strumento di emancipazione, inclusione e rispetto. Sono quattro gli atleti del Team olimpico e paralimpico dei rifugiati politici del Cio (Comitato olimpico internazionale) che, nell’ambito delle iniziative di avvicinamento a Milano-Cortina 2026, fino a domani saranno ospiti a San Donato, protagonisti di un ciclo d’iniziative, dibattiti e approfondimento dal titolo "Atleti senza nazione, eroi dello sport". Cresciuta nella Striscia di Gaza, Rima Abu Rahma si è avvicinata alla boxe in un contesto segnato da conflitto e restrizioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

