Si chiude il mese di ostensione per l’ottocentenario. La comunità del Sacro Convento: “Un momento straordinario e senza precedenti” Si è concluso questa domenica ad Assisiil mese di ostensionedelle spoglie di San Francesco, evento centrale dell’ottocentenario della sua morte, che ha richiamato oltre 370mila pellegrini da ogni parte del mondo. Un’affluenza straordinaria che, secondo la comunità delSacro Convento, rappresenta un momento “senza precedenti”, capace di unire fedeli di ogni età e provenienza in un clima di raccoglimento e spiritualità condivisa. I numeri registrati confermano la portata dell’evento. Si tratta di più di 100mila... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Assisi, oltre 370mila pellegrini per le spoglie di San Francesco

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