Spoglie San Francesco ultima settimana | Invia una lettera al Poverello e sarà deposta in Basilica

Fino al 22 marzo, nella chiesa inferiore della Basilica di San Francesco ad Assisi, si può ancora visitare la venerazione pubblica delle spoglie mortali del Santo di Assisi. La presenza delle reliquie rappresenta un momento importante per i fedeli che desiderano rendere omaggio al Poverello. La visita si svolge all’interno di uno spazio dedicato alla commemorazione, che rimarrà aperto fino alla fine del periodo stabilito.

Fino al 22 marzo, nella chiesa inferiore della Basilica di San Francesco ad Assisi, continua la venerazione pubblica delle spoglie mortali del Santo di Assisi. Un evento straordinario che ha richiamato fedeli e pellegrini da ogni parte del mondo. L'ultima settimana di questo momento di grazia sarà arricchita da numerosi appuntamenti significativi: il 15 marzo, ore 17.00: Celebrazione della Santa Messa nella chiesa superiore della Basilica, presieduta da Sua Eminenza il Cardinale Mauro Gambetti, OFMConv, Vicario Generale di Sua Santità per la Città del Vaticano e Arciprete della Basilica di San Pietro in Vaticano. Il 20 marzo, ore 6.45:... 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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