Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Zebrata e scollo a V: come la Vivienne ridefinisce il classico slingback. La scarpa Le Silla ‘Vivienne’ si distingue immediatamente per la scelta audace del materiale: un vitello con effetto cavallino che ospita una stampa zebrata. Questa combinazione non è solo estetica; l’effetto cavallino conferisce al cuoio una superficie strutturata che interagisce con la luce, offrendo profondità visiva che la semplice stampa piatta non potrebbe garantire. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Le Silla Vivienne: zebrata, stile e comfort in punta

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