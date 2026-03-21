Le Silla Slingback ‘vivienne’ | La verità

Le Silla ha annunciato il lancio delle scarpe Slingback ‘Vivienne’, una nuova collezione di calzature femminili. La presentazione ufficiale si è svolta nelle ultime settimane, coinvolgendo il team di designer e il reparto marketing dell’azienda. L’obiettivo è di offrire un prodotto che unisce eleganza e comfort, senza specificare dettagli sui materiali o sui prezzi. L’azienda ha inoltre comunicato che l’articolo contiene link di affiliazione.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Tessuto rafia intrecciato: tra leggerezza estiva e eleganza formale. La scelta del materiale per le Le Silla Slingback ‘Vivienne’ rappresenta un punto di svolta estetico che si discosta nettamente dalla tradizione delle scarpe in pelle liscio. Il tessuto lavorato a intreccio effetto rafia non è semplicemente una copertura decorativa, ma costituisce l’anima stessa del design, offrendo una texture visiva ricca che ricorda i materiali naturali senza necessariamente essere fatto di rafia grezza. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Le Silla Slingback ‘vivienne’: La verità Articoli correlati Leggi anche: Nensi Dojaka Slingback Pvc Cristalli: La verità Leggi anche: Dolce & Gabbana Slingback ‘jackie New’: La verità